مصدر في الأهلي لمصراوي: فايلر يكتفي بوديتي الجونة وسموحة قبل استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر المدرب رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على اكتفاء الفريق بخوض وديتي سموحة والجونة المقرر لهما يومي ٢٤ و٢٨ يوليو الجاري علي ملعب التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد لاستكمال دوري we المصري .

وأكد مصدر في الأهلي رفض ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أن فايلر رفض فكرة خوض مباراة ودية ثالثة بسبب ضيق الوقت في ظل إجازة عيد الأضحى والتي تسبق مباراة انبي ب٦ أيام فقط.

وأوضح المصدر، أن رفض فايلر للمباراة الودية الثالثة ، بسبب قيام الجهاز الفني يقوم بعمل تقسيمة تراي ماتش بين اللاعبين وتؤدي بدورها الغرض الفني منها.

ويستعد الأهلي لاستكمال الدوري بمواجهة انبي في السادس من أغسطس القادم الي جانب الاستعداد لمباراة الوداد المغربي في شهر سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.