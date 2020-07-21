اشتعال سباق الهدافين.. سترلينج يعادل صلاح بثنائية "الأفضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دخل الإنجليزي رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي بقوة في الصراع على لقب هداف بريميرليج، بعدما سجل هدفين في المباراة الجارية حاليا أمام واتفورد، في الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سترلينج ستة أهداف حتى الآن في آخر أربع جولات في الدوري، حيث زار شباك برايتون في الجولة الـ35 بثلاثة أهداف "هاتريك"، قبل أن يفتتح التسجيل للسيتي بثنائية في لقاء اليوم الثلاثاء أمام واتفورد.

ورفع صاحب الـ25 عاما رصيده إلى 19 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وهو الموسم الأفضل في مسيرته بالمسابقة، بعد تجاوز عدد الأهداف التي سجلها في الموسم قبل الماضي (18 هدفا).

وارتقى سترلينج، الذي أصبح هدافا لمانشستر سيتي في بريميرليج لأول مرة منذ انتقاله للفريق قادما من ليفربول، إلى المركز الرابع بين هدافي بريميرليج هذا الموسم، متساويا مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ويفصل سترلينج عن الجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال هدف وحيد، وعن داني إنجز لاعب ساوثهامبتون هدفين، بينما يبتعد بأربعة أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي متصدر الهدافين بـ23 هدفا.

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وفاز صلاح بلقب هداف بريميرليج في 2017-2018 منفردًا، فيما حصل عليها بالتساوي مع أوباميانج وساديو ماني جناح ليفربول في الموسم الماضي، ويسعى هذا الموسم لتعزيز رصيده حين يواجه تشيلسي ونيوكاسل.

ترتيب هدافي بريميرليج 2019-20 حتى الآن:

1- جيمي فاردي - 23 هدفا.

2- داني إنجز - 21 هدفا.

3- بيير إيميريك أوباميانج - 20 هدفا.

4- محمد صلاح - 19 هدفا.

4- رحيم ستيرلنج - 19 هدفا.