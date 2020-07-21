أهلي جدة يتعاقد مع إسماعيل عمر

نجحت إدارة نادي أهلي جدة في التعاقد مع إسماعيل عمر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة النادي الأهلي أنهت الاتفاق مع اللاعب إسماعيل عمر لاعب نادي جدة للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد. جدة للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيوقع على عقود انضمامه إلى الأهلي لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال حر. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. فيمايحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.

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