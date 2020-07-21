الإسماعيلي يكشف عن إصابات رباعي الفريق

قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد مخلوف لاعب الوسط تعرض لكدمه فى كاحل القدم. جاء ذلك على هامش الودية التى جمعت الدراويش مع نادى مصر مساء اليوم وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف. مساء اليوم وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف. وأضاف فى تصريحات عقب اللقاء بأن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلى مكثف وفترة غيابه قد تمتد إلى أسبوع. وأشار إلى أن عمر الوحش لاعب الوسط تم اجراء 3 غرز له فى الرأس ، بينما عانى محمد صادق صانع الألعاب من كدمة بسيطة لن تمنعه من التواجد بمران الغد. وأتم حديثه بأن محمد الشامى جناح الفريق سينضم للتدريبات الجماعية نهاية هذا الأسبوع بعد انتهاء برنامجه التأهيلى.

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