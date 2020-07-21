شاهد .. تريزيجيه يحرز هدف صاروخي في مرمى أرسنال

تمكن نجم الكرة المصرية، محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فبلا الإنجليزي، من إحراز هدف صاروخي في مرمي أرسنال ، بالمباراة التي تجمع بين الفريقين ضمنمنافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.
وأضاف تريزيجيه الهدف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعد
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