شاهد .. تريزيجيه يحرز هدف صاروخي في مرمى أرسنال

تمكن نجم الكرة المصرية، محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فبلا الإنجليزي، من إحراز هدف صاروخي في مرمي أرسنال ، بالمباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن

منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي

وأضاف تريزيجيه الهدف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعد

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ركلة ركنية من الجهة اليسرى ينفذها اللاعب جون مكجين بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ترتد أمام اللاعب ترزيجيه المتواجد في الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية مباشرة تسكن الزاوية اليمنى للشباك.