طلائع الجيش يتعادل مع المصري وديًا

انتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين طلائع الجيش والمصرى البورسعيدى، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.
واحرز ناصر منسي الهدف الأول لطلائع الجيش، قبل ان ينجح محمد الجمل، في إحراز هدف التعادل للمصري، وأضاف احمد داودا الهدف الثاني للفريق العسكري، وفي الشوط الثاني نجح احمد ياسر، في احراز هدف التعادل للمصري .
وبدأ طلائع الجيش ودية المصرى البورسعيدى بتشكيل مكون من: "محمدشعبان وخالد سطوحي ومحمود عاطف وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا ومحمد شحاته ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن وأحمد داوودا وناصر منسي وكريم ممدوح"، كما بدأ طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى ودية الطلائع بتشكيل مكون من محمد شحاته ، عمر كمال، أحمد يوسف، خالد مصطفى، محمد عبد السلام،. عمرو موسى، ايزي ايميكا، حسن علي، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر، الناشئ عمر الجرايحي .
ويقود ياسر على المدرب العام للجيش فريقه فى ودية المصرى البورسعيدى بعد مغادرة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق بعد وفاة شقيقه الأكبر، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل.
ويقيم الطلائع معسكره المغلق المقام بالإسكندرية منذ السبت الماضى ويستمر 12 يومًا، ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحًا ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.
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