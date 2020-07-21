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طلائع الجيش يتعادل مع المصري وديًا

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انتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين طلائع الجيش والمصرى البورسعيدى، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

واحرز ناصر منسي الهدف الأول لطلائع الجيش، قبل ان ينجح محمد الجمل، في إحراز هدف التعادل للمصري، وأضاف احمد داودا الهدف الثاني للفريق العسكري، وفي الشوط الثاني نجح احمد ياسر، في احراز هدف التعادل للمصري .

وبدأ طلائع الجيش ودية المصرى البورسعيدى بتشكيل مكون من: "محمد

شعبان وخالد سطوحي ومحمود عاطف وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا ومحمد شحاته ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن وأحمد داوودا وناصر منسي وكريم ممدوح"، كما بدأ طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى ودية الطلائع بتشكيل مكون من محمد شحاته ، عمر كمال، أحمد يوسف، خالد مصطفى، محمد عبد السلام،. عمرو موسى، ايزي ايميكا، حسن علي، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر، الناشئ عمر الجرايحي .

ويقود ياسر على المدرب العام للجيش فريقه فى ودية المصرى البورسعيدى بعد مغادرة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق بعد وفاة شقيقه الأكبر، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل.

ويقيم الطلائع معسكره المغلق المقام بالإسكندرية منذ السبت الماضى ويستمر 12 يومًا، ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحًا ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة ، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

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