باريس سان جيرمان يفوز على سيلتيك وديًا

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق فوز كبير على حساب نظيره سيلتيك الأسكتلندي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل للفريق الباريسي بهدف أحرزه في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وأضاف نيمار الهدف الثاني في الدقيقة الـ 25.

وسجل الإسباني أندير هيريرا الهدف الثالث في الدقيقة الـ

48، ومواطنه بابلو سارابيا الهدف الرابع في الدقيقة 67.

وتأتي هذه المواجهة في إطار استعدادات الفريق الفرنسي لمواجهة نظيره سانت إتيان في نهائي كأس فرنسا يوم الجمعة المقبل، بالإضافة لمنافساته في دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي أتلانتا في ربع النهائي، أغسطس المقبل.