شاهد.. مانشستر سيتي يقهر واتفورد برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره واتفورد، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات الأمور بشكل تام وتمكن رحيم ستيرلينج من افتتاح التسجيل، وذلك في الدقيقة 31 بطريقة رائعة، ثم عاد ستيرلينج مرة أخرى لكي يتحصل على ركلة جزاء لمانشستر سيتي،

حيث سددها بنفسه محرزًا الهدف الثاني لفريقه وله، في الدقيقة 40.

ورفع ستيرلينج رصيده في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى 19 هدفًا بالتساوي مع محمد صلاح في المركز الرابع خلف جيمي فاردي المتصدر برصيد 23 هدف، وداني إنجز الوصيف برصيد 21 هدف، وفي المركز الثالث أوباميانج برصيد 20 هدف.

وفي الشوط الثاني أضاف فيل فودين

الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، قبل أن يعطي كيفن دي بروين كرة الهدف الرابع الذي سجله إيمريك لابورت في الدقيقة 66.

ولعب مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ايدرسون

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خط الدفاع: كانسيلو - لابورت - جارسيا - ووكر

خط الوسط: فودين - رودريجو - دي بروين

خط الهجوم: سترلينج - جيسوس – بيرناردو

بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 78 نقطة محتلا المركز الثاني، خلف ليفربول الذي حسم اللقب هذا الموسم، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 34 نقطة في المركز الـ17، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.