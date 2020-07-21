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أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال في مواجهة أستون فيلا

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أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، التشكيل الرسمي لمواجهة أستون فيلا، في المباراة التي تجمع بينهما مساء

اليوم الثلاثاء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الممتاز "البريميرليج".

التشكيل الأساسي لفريق أرسنال :

مارتينيز، هولدينج، ديفيد لويز، كولاسينك، سيدريك، سيبايوس، توريرا، ساكا، نيكيتاه، أوباميانج، لاكازيت.

دكة البدلاء

ماسي، بيليرين، تيرني، سوكراتيس، نيلز، ويلوك، تشاكا، سميث، بيبي.

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