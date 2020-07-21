ستيرلينج يتساوى مع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تنشر "بوابة الوفد" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد أن نجح رحيم ستيرلينج جناح فريق مانشستر سيتي، في تسجيل هدفين في شباك واتفورد، ضمن مباراة الفريقين الجارية الآن.

ويواجه مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا، نظيره واتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل ستيرلينج هدفين، في الدقيقتين 31 و40، من عمر الشوط الأول، ليتقدم مانشستر سيتي بثنائية نظيفة على واتفورد، قبل أن يغادر اللاعب ملعب اللقاء للتبديل.

وتساوى ستيرلينج مع الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول في عدد الأهداف الذي سجلها كلا منهما هذا الموسم حتى الآن، برصيد 19 هدفًا، في المركز الرابع

خلف جيمي فاردي المتصدر برصيد 23 هدف، وداني إنجز الوصيف برصيد 21 هدف، وفي المركز الثالث أوباميانج برصيد 20 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 23 هدفًا.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 21 هدفًا.

بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 20 هدفًا.

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رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 17 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.

أنطوني مارسيال، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.

راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، 17 هدفًا.

هاري كين، توتنهام هوتسبير، 17 هدفًا.