وزير الرياضة يحضر نهائي دوري مراكز الشباب .. الأحد

تقيم وزارة الشباب والرياضة المباراة النهائية وحفل الختام لفعاليات دوري مراكز الشباب لكرة القدم يوم الأحد المقبل الموافق 26 يوليو الجاري بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسادة محافظي القاهرة والغربية والبحيرة وبعض رموز كرة القدم المصرية. 26 يوليو الجاري بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسادة محافظي القاهرة والغربية والبحيرة وبعض رموز كرة القدم المصرية. وتقام المباراة النهائية للدوري في تمام الساعة 6 مساء على ملعب كرة القدم القانوني بالمركز الأوليمبي بالمعادي..

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