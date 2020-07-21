شاهد فيديو أهداف مباراة ارسنال واستون فيلا في الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 21-7-2020 بالجولة الـ 37، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ارسنال واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية، على ملعب “فيلا بارك” بمدينة برمنجهام.

تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيلة أستون فيلا: بيبي رينا – أحمد المحمدي – إرزي كونسا – تيرون منغس – ماثيو تارجيت – دون مكجين – دوجلاس لويز – كونور هوريهان – محمود تريزيجيه – مبوانا ساماتا – جاك جريليش.

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تشكيلة الضيف آرسنال: إيمليانو مارتينز – روب هولدينج – دافيد لويز – سياد كولاسيناك – سيدريك سواريس – داني سيبايوس – لوكاس توريرا – بوكايو ساكا – ألكسندر لاكازيت – إدوارد نكيتاه – إيمريك أوباميانج.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم لاستون فيلا -تريزيجيه- 1-0

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