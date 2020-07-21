بوروسيا مونشنجلادباخ يبدأ الميركاتو الصيفي من لايبزيج

قامت إدارة نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني باستعارة صانع الألعاب النمساوي الشاب “هانز فولف” من ريد بول لايبزيج، كأول صفقات النادي خلال الميركاتو الصيفي 2020، مساء اليوم الثلاثاء.

وشارك هانز فولف في خمس مباريات فقط مع لايبزيج هذا الموسم، جميعهم من على دكة البدلاء، باجمالي 59 دقيقة، الأمر الذي دفعه نحو التفكير في الرحيل.

وكان هانز فولف /21 عامًا/ قد انضم لصفوف لايبزيج من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي خلال الميركاتو الصيفي 2019، علمًا بأنه ترك بصمة مميزة مع سالزبورج خلال موسمين ونصف، بتسجيل 16 هدفًا في 52 مباراة بالدوري النمساوي.

وسيكون هانز فولف ثاني لاعب نمساوي في فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في الموسم المقبل 2021/2020 بعد المدافع “شتيفان لاينير” القادم من ريد بول سالزبورج في صيف 2019.

..