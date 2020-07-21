كراولي تاون الانجليزي ينقذ مسيرة العراقي زيد الحسيني

أنقذ نادي كراولي تاون الانجليزي مسيرة لاعب الوسط العراقي الشاب “زيد الحسيني” بالتعاقد معه لمدة 3 سنوات القادمة، بعدما صار دون فريق هذا الصيف.

وانتهى عقد زيد الحسيني مع نادي ستاينس تاون المغمور هذا الصيف بعد فترة قصيرة من انضمامه للفريق من “هامبتون ريتشموند برو” خلال موسم 2020/2019.

وكان جمهور الكرة العراقية ينتظر الكثير من زايد الحسيني بعد تصعيده إلى الفريق الأول لنادي ديربي كاونتي عام 2018 من فريق الشباب تحت 23، إلا أنه سرعان ما رحل، ليتنقل بين أندية مغمورة في إنجلترا.

وقال الموقع الرسمي لنادي كراولي تاون “زيد صاحب الـ 20 عامًا، الذي وقع على أول عقد احترافي له مع ديربي كاونتي عام 2018، ينضم لصفوف الفريق بعقد مدته 3 سنوات”.

Advertisements

وأضاف “الحسيني سينضم في الأول من أغسطس المقبل، وقد أخبرنا بأنه يتطلع لإظهار أفضل ما لديه في الموسم المقبل، حيث يرغب في مساعدة الفريق بأفضل ما يستطيع”.

وقال اللاعب المولود في إنجلترا ويحمل الجنسية العراقية “أنا مستعد للعمل، وآمل في أن نقدم شيء ما استثنائي وخاص، أود أن أهزم خصمي وأسجل الأهداف”.

ويجيد زيد الحسيني في مركز الجناح الأيسر بالاضافة إلى لاعب الوسط الإرتكاز “بوكس تو بوكس”.

وانضم زيد الحسيني لصفوف كراولي تاون بعد أيام من تعاقد الفريق مع سام ماثيوس من بريستول روفرز، وسام أشفورد من هيرميل هيمبستيد تاون.

..