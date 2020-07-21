بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان وساسولو في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ميلان وساسولو” ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في الجولة الـ 35، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “ميلان وساسولو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق التونسي “نوفل الباشي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 12 الإنجليزية، وقناة سكاي سبورت كالتشيو 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي ساسولو “تريكولوري – مابي”.

يحتل “ميلان” المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الايطالي متساويًا في عدد النقاط مع صاحب المركز السادس “نابولي” برصيد 56 نقطة لكل منهما، وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الخامس “روما”.

بينما يقبع فريق “ساسولو” في المركز الثامن وفي جعبته 48 نقطة، بفارق نقطتين عن المركز السابع الذي يحتله خصمه الليلة “ميلان”، وبفارق 3 نقاط عن المركز التاسع الذي يحتله “هيلاس فيرونا”.

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وانتهت آخر مواجهة بين “ميلان وساسولو” في الدوري الايطالي بالتعادل السلبي (0-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان سيرو” يوم 15 ديسمبر 2019.

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ميلان 0-0 ساسولو

????️ملعب تريكولوري – مابي (ساسولو)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 35)

⌚تبدأ في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

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