بث مباشر | شاهد ارسنال واستون فيلا في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “ ارسنال واستون فيلا” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 21-7-2020 بالجولة الـ 37، في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تُنقل مباراة “ارسنال واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب “فيلا بارك” بمدينة برمنجهام.

يحتل فريق “ارسنال” المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن “بيرنلي وشيفيلد يونايتد” اصحاب المركزين التاسع والثامن على الترتيب، وبفارق 5 نقاط عن “توتنهام” الذي يحتل المركز السابع، مع مباراة ناقصة للجانرز.

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وسيسعى رفاق “ميكيل آرتيتا” إلى مواصلة نتائجهم الإيجابية لتحقيق الفوز على “استون فيلا” من أجل الارتقاء إلى المركز الثامن لمواصلة المنافسة على خطف المركز السابع الذي يحتله “توتنهام” برصيد 58 نقطة، من أجل التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

في المقابل لا تقل أهمية المباراة بالنسبة لأستون فيلا من أهميتها لفريق ارسنال، حيث يتطلع الفيلانز إلى تحقيق الفوز من أجل النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”.

ويقبع “استون فيلا” في المركز الـ 18 برصيد 31 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن مركز النجاة من الهبوط الذي يحتله “واتفورد” حيث سيواجه الاخير نظيره “مانشستر سيتي“.

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