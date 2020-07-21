بث مباشر | مشاهدة مباراة ارسنال واستون فيلا في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ ارسنال واستون فيلا” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 21-7-2020 بالجولة الـ 37، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ارسنال واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب “فيلا بارك” بمدينة برمنجهام.

يحتل فريق “ارسنال” المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن “بيرنلي وشيفيلد يونايتد” اصحاب المركزين التاسع والثامن على الترتيب، وبفارق 5 نقاط عن “توتنهام” الذي يحتل المركز السابع، مع مباراة ناقصة للجانرز.

وسيسعى رفاق “ميكيل آرتيتا” إلى مواصلة نتائجهم الإيجابية لتحقيق الفوز على “استون فيلا” من أجل الارتقاء إلى المركز الثامن لمواصلة المنافسة على خطف المركز السابع الذي يحتله “توتنهام” برصيد 58 نقطة، من أجل التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

Advertisements

في المقابل لا تقل أهمية المباراة بالنسبة لأستون فيلا من أهميتها لفريق ارسنال، حيث يتطلع الفيلانز إلى تحقيق الفوز من أجل النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”.

ويقبع “استون فيلا” في المركز الـ 18 برصيد 31 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن مركز النجاة من الهبوط الذي يحتله “واتفورد” حيث سيواجه الاخير نظيره “مانشستر سيتي”.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ارسنال واستون فيلا اليوم

ارسنال 0-1 استون فيلا

????️ملعب فيلا بارك (مدينة برمنجهام)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 37)

⌚جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة آرسنال وأستون فيلا ضمن مباريات الجولة الـ 37 في الدوري الإنجليزي.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو من حضراتكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

⭕أهدى مانشستر سيتي فريق أستون فيلا فرصة ذهبية من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تغلب على واتفورد قبل قليل برباعية نظيفة.

⭕والآن حان دور الفيلانز من أجل انقاذ نفسه بنفسه، حيث سيحتاج إلى تحقيق الفوز من أجل معادلة النقاط مع واتفورد قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

????والبداية مع تشكيلة أستون فيلا: بيبي رينا – أحمد المحمدي – إرزي كونسا – تيرون منغس – ماثيو تارجيت – دون مكجين – دوجلاس لويز – كونور هوريهان – محمود تريزيجيه – مبوانا ساماتا – جاك جريليش.

بيبي رينا – أحمد المحمدي – إرزي كونسا – تيرون منغس – ماثيو تارجيت – دون مكجين – دوجلاس لويز – كونور هوريهان – محمود تريزيجيه – مبوانا ساماتا – جاك جريليش. ????دكة البدلاء: أورجان نايلاند – دافيس – انديانا فاسيلف – أنور الغازي – فردريك جولبيرت – كورتني هاوس – هنري لانزبري – مارفيلوس ناكامبا – جوتا.

???? تشكيلة الضيف آرسنال: إيمليانو مارتينز – روب هولدينج – دافيد لويز – سياد كولاسيناك – سيدريك سواريس – داني سيبايوس – لوكاس توريرا – بوكايو ساكا – ألكسندر لاكازيت – إدوارد نكيتاه – إيمريك أوباميانج.

إيمليانو مارتينز – روب هولدينج – دافيد لويز – سياد كولاسيناك – سيدريك سواريس – داني سيبايوس – لوكاس توريرا – بوكايو ساكا – ألكسندر لاكازيت – إدوارد نكيتاه – إيمريك أوباميانج. ????دكة البدلاء: ماثيو ماسي – بيليرين – إينسلي مايتلاند – سوكراتيس باباستاثوبولوس – نيكولاس بيبي – كيران تيرني – جوزيف ويلوك – جرانيت شاكا – ماثيو سميث.

“1????بداية المباراة..

“6 اول محاولة من استون فيلا عن طريق مكجين بعد عرضية من المحمدي.

“7 يبدو ان أحمد محمدي يعاني من اصابة عضلية!

“9 اللعب يتوقف الآن بسبب اصابة أحمد المحمدي، الدولي المصري لن يكون قادرًا على استكمال المباراة.

“11 المحمدي يرفض الاستسلام ويقرر العودة إلى أرض الملعب من جديد.

“15 مرور اول ربع من الشوط الاول ومازال التعادل السلبي يسيطر.

“18 ركنية لآرسنال ترسل مباشرة داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الفيلانز يُبعدها.

“19 ثالث ركنية للجانرز في دقيقة واحدة، ولكن فشل في استغلالهم.

“23 الكولينج بريك الآن..

“24???? مدرب الفيلانز دين سميث يقرر استبدال المحمدي الآن ليحل بديلاً عنه فردريك جولبيرت.

“26⚽جوووووووووووووووووووووول محمود تريزيجيه يسجل الهدف الاول للفيلانز بتسديدة صاروخية على الطائر لا تصد ولا ترد تسكن الزاوية اليمنى للحارس مارتينز الذي اكتفى بمشاهدتها.

“28 ضربة حرة مباشرة لآرسنال قريبة من الركنية تُلعب أرضية خارج منطقة الجزاء لداني سيبايوس الذي سددها قووية ولكن تعلو المرمى.

“30 اللعب يتوقف الآن بسبب اصابة مهاجم استون فيلا ساماتا.

“31 اخر 4 تسديدات لتريزيجيه على المرمى سجل منهم 3 أهداف!

“34????بطاقة صفراء على لوكاس توريرا بعد تدخل قوي على لاعب استون فيلا.

“37 بهذه النتيجة أصبح أستون فيلا في مركز النجاة من الهبوط حيث يتساوى الآن في عدد النقاط مع واتفورد بـ 34 لكل منهما.

“40 يتبقى 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

“41 رأسية رائعة من تريزيجيه ولكن تصل سهلة في يد الحارس مارتينز.

“44 اووووووووووووووووووه.. هجمة مرتدة سريعة لأستون فيلا تنتهي عند جاك جريليش على جهة اليسار الذي سدد كرة صاروخية رائعة جدًا ولكن تعلو مرمى مارتينز بقليل.

“45 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+3 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم استون فيلا بهدف النجم المصري محمود تريزيجيه.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45????بداية الشوط الثاني..

“45????التبديل الاول لآرسنال بخروج لوكاس توريرا ودخول جرانيت شاكا.

“48 استون فيلا يواصل الضغط على دفاع ارسنال من أجل تسجيل الهدف الثاني.

“50 ساكا يسدد كرة بعيدة كل البعد عن مرمى بيبي رينا.

..