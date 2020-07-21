وزير الداخلية: سنسمح بعودة الجمهور في مباريات الدوري الألماني

طمأن وزير الداخلية الألماني “هورست سيهوفر” جمهور كرة القدم المحلية بشأن إمكانية حضورهم لمباريات الدوري الألماني بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020، بعدما مُنع حضورهم في الجولات التسع الأخيرة من الموسم الماضي بسبب التخوف من تفشي فيروس كورونا.

وتحدث هورست سيهوفر مع صحيفة مونشنر ميركور، اليوم الثلاثاء، حول الوثوق في قدرات رابطة الدوري الألماني والاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال وزير الداخلية “يمكن للجهات المسؤولة عن كرة القدم في ألمانيا التعامل وسط أزمة وباء كورونا، لطالما رأيت أنه يمكن السماح بحضور الجمهور في ملاعب كرة القدم من جديد، إذا كان هناك مفهوم قوي للصحة والسلامة”.

Advertisements

وعن الوقت الذي سيعود فيه الجمهور إلى ملاعب كرة القدم في ألمانيا، قال “يمكن أن يحدث ذلك في خريف العام الحالي، بالطبع لن يكون بكامل الطاقة الاستيعابية للاستاد ولكن يمكن أن ترتفع الأرقام بشكل تدريجي، يجب أن نتحلى بالحذر لأن الفيروس يضرب ويتفشى حيثما يغيب الإلتزام بالقواعد”.

وساعد تطبيق بروتوكول صحي صارم قدمته رابطة الدوري الألماني بالتعاون مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، في استكمال الموسم الماضي من الدوري الألماني، وما تبقى من مباريات الدوريات الدنيا، لتصبح ألمانيا أول بلد كبير يستأنف نشاطه الرياضي ويكمل مباريات الموسم بعد فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وعادت رابطة أندية الدوري الألماني لتقدم تصورًا جديدًا حول كيفية عودة الجمهور إلى المدرجات، لكن يبقى القرار النهائي بيد السلطات الصحية في المناطق التي تنتمي إليها الأندية.

..