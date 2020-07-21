رياضة | ظهور حالات كورونا في صفوف الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ظهور حالات كورونا في صفوف الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، ظهور العديد من الإصابات بين اللاعبين والجهاز الفني، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأثبتت المسحات التي أجراها اللاعبين والجهاز الفني والإداري، إصابة مختار مختار المدير الفني للعجلات الحربية، وأسامه محمد، المدرب، بجانب مجموعة من اللاعبين.

وقام مسؤولو فريق الإنتاج الحربي، بإلغاء المعسكر الذي كان مقاما في شرم الشيخ لتجهيز اللاعبين لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.