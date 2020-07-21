رياضة | لامبارد: لا يزال الطريق طويلاً للوصول لمستوي ليفربول ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبارد: لا يزال الطريق طويلاً للوصول لمستوي ليفربول ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، أن فريقه لم يصل حتي الآن لمستوي ليفربول ومانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيزور تشيلسي، الذي يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري، البطل ليفربول غداً الأربعاء، في ملعب أنفيلد، ويسعى لحصد الثلاث نقاط لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدخل ليفربول المباراة في أنفيلد بعد فقد 8 نقاط في آخر 5 مباريات لكنه لا يزال يتفوق على تشيلسي بفارق 30 نقطة.

وفي رده على سؤال بشأن قدرة فريقه على التنافس مع ليفربول ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني قال لامبارد: "لا يزال الطريق طويلاً، يجب أن نتحلى بالواقعية في هذا الشأن كفريق كما يفعل العديد من الأندية لأنهم ومانشستر سيتي وخاصة ليفربول هذا العام أظهرا اتساقاً وثباتاً في الأداء لا يصدق، وهذا يأتي فقط من خلال العمل الشاق والمتواصل مع لاعبين رائعين وبقيادة مدرب رائع أيضاً".

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وأضاف: "نحن في نقطة مختلفة في منحنى الأداء، أنت تتحدث ربما عن أفضل فريقين في العالم حالياً مع ناديين آخريين في أوروبا".

وتابع: "النقاط لا تكذب خلال المواسم القليلة الماضية، نحن واقعيون لكن لدينا أهداف ونريد تقليص الفجوة معهما".

وأنفق تشيلسي الكثير من الأموال بالفعل على التعاقدات الجديدة بتدعيم خط هجومه بضم المغربي حكيم زياش وتيمو فيرنر للموسم المقبل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن النادي يسعى أيضاً للتعاقد مع صانع لعب باير ليفركوزن كاي هافرتس لكن لامبارد رفض مناقشة التكهنات بشأن الانتقالات.

وسيغيب لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي عن مواجهة ليفربول وذلك بعد غيابه عن آخر 4 مباريات في الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.