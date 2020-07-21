رياضة | باريس سان جيرمان يفوز على سلتيك وديا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يفوز على سلتيك وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره سلتيك برباعية دون رد، في مباراة ودية جمعت الفريقين، على ملعب "حديقة الأمراء".

وافتتح كيليان مبابي التسجيل للفريق الباريسي بهدف أحرزه في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، قبل أن يضيف البرازيلي نيمار دا سيلفا، الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس بهدفين دون رد.

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في الشوط الثاني، سجل أندير هيريرا هدفًا ثالثًا للفريق الباريسي، في الدقيقة 48.

والهدف الرابع جاء عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقة 67، لتحسم المباراة بفوز باريس سان جيرمان (4-0).

وتأتي هذه المواجهة في إطار استعدادات الفريق الفرنسي لمنافساته في دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي أتلانتا في ربع النهائي، بأغسطس المقبل.