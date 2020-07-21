رياضة | كارتيرون يوجه رسالة خاصة إلى ناشئي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوجه رسالة خاصة إلى ناشئي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، اللاعبين الناشئين المتواجدين بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب بمنحهم فرصة المشاركة في المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في الفترة الحالية.

وطالب كارتيرون ناشئي الزمالك بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات من أجل الظهور بمستوى متميز والحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش غدا الأربعاء باستاد برج العرب في الخامسة مساءً في ثانية التجارب الودية للفريق بمعسكره الحالي في الإسكندرية.

كان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب الأحد الماضي.