رياضة | كارتيرون يوجه رسالة لنجوم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوجه رسالة لنجوم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب المسائي اليوم الذي أقيم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وطالب المدير الفني للزمالك لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة الحالية والتدريب بجدية من أجل الاستعداد للمباريات الرسمية التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك أنه ينتظر المزيد منهم في الفترة المقبلة بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه الفريق في لقاء سموحة الودي.

كان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب الأحد الماضي.