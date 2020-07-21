رياضة | نجم الزمالك يطلب من كارتيرون تحديد مصيره

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يطلب من كارتيرون تحديد مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نجم نادي الزمالك من مدربه الفرنسي باتريس مارتيرون ومعاونيه، تحديد مصيره بشكل نهائي من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وبحسب مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، فإن محمد عنتر، جناح الفريق، استفسر عن موقفه من البقاء داخل القلعة البيضاء، خلال الموسم المقبل.

وأشارت المصادر، أن اللاعب طلب من أمير عبد العزيز، المدب العام لفريق الكرة، وأحمد عبد الرؤوف، مدير الفريق، تحديد مصيره مع النادي.

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وأضافت المصادر، أن الثنائي طالب عنتر بالتركيز مع الفريق وعدم الانسياق وراء أي شائعات.

وشدد عبد العزيز وعبد الرؤوف، أن الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، هو المسؤول الأول عن رحيله عن صفوف القلعة البيضاء من عدمه.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن كارتيرون يريد ذهاب اللاعب لإعارة خلال الفترة المقبلة، من أجل اكتساب المزيد من الخبرة.

وتم ربط اللاعب بالذهاب لفريق وادي دجلة، ضمن صفقة لاعب خط الوسط محمود عبد العاطي.