رياضة | نجم بروسيا دورتموند ينتقل إلى مارسيليا على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بروسيا دورتموند ينتقل إلى مارسيليا على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الأرجنتيني ليوناردو باليردي نجم دفاع بروسيا دورتموند الألماني وصل إلى فرنسا من أجل إتمام إنتقاله إلى أوليمبيك مارسيليا.

وأفادت شبكة مونتي كارلو الفرنسية بأن باليردي سينضم إلى أوليمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة مع وجود بند خيار الشراء بشكل نهائي مقابل 14 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن باليردي إنتقل إلى بروسيا دورتموند في يناير 2019 قادماً من بوكا جونيورز الأرجنتيني مقابل مبلغ 15.5 مليون يورو.

وأشارت الشبكة الفرنسية باليردي البالغ من العمر 21 عاماً شارك مع الفريق الأول في ثماني مباريات معظمها كبديل ولا يبدو أنه تكيف مع الفريق بالشكل المطلوب.