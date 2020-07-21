رياضة | ولفرهامبتون يعلن رحيل لاعبه إلى كوفنتري سيتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ولفرهامبتون يعلن رحيل لاعبه إلى كوفنتري سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي وولفرهامبتون واندرز الإنجليزي لكرة القدم عودة لاعبه الشاب ريان جيليس إلى فريق كوفنتري سيتي على سبيل الإعارة قبل بداية موسم 2020/2021.

وذكر وولفرهامبتون في بيان له عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن جيليس قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع كوفنتري، لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة حيث توقفت منافسات دوري الدرجة الأولى بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف النادي في بيانه أن عودة جيليس لكوفنتري على سبيل الإعارة هي خطوة جديدة لتطوير اللاعب الذي افتتح سجل مشاركاته مع الفريق الأول بمواجهة شروزبيري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2018/2019.

ويحتل وولفرهامبتون المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة.