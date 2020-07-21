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رياضة | بنزيما يتفوق على الجميع ويحصد جائزة الأفضل في الليجا

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بنزيما يتفوق على الجميع ويحصد جائزة الأفضل في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ، بجائزة أفضل لاعب ببطولة التي حقق لقبها الفريق الملكي على حساب ، وذلك في استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتفوق بنزيمة على الأرجنتيني ليونيل هداف برشلونة وزميله المدافع في ريال مدريد سيرخيو راموس، بحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها "ماركا" اليوم الثلاثاء عبر موقعها الالكتروني.

وحصل بنزيمة على 36 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء والذين بلغ عددهم حوالي 120 آلف شخص.

وحل ميسي ثانيا بحصوله على 32 بالمئة من الأصوات فيما جاء راموس في المركز الثالث بـ14 بالمئة من الأصوات.

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