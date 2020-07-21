رياضة | فرمان ناري.. فايلر يرفض عودة ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فرمان ناري.. فايلر يرفض عودة ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمر ثنائي الفريق المعار، باسم علي لاعب الجونة وكريم يحيى لاعب سموحة.

وكان الأهلي يدرس الاستعانة بخدمات لاعبيه المعارين من أجل تعويض رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الأحمر الذي انتقل إلى بيراميدز.

وأبدى فايلر عدم رغبته في عودة الثنائي كريم يحيى وباسم علي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لسد خانة أحمد فتحي.

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وطلب فايلر استمرار كريم يحيى على سبيل الإعارة ليكتسب المزيد من الخبرات في الدوري.

كما عبر السويسري عن عدم اقتناعه بقدرات باسم على الفنية بعد الاطلاع على أرقامه خلال تجربته مع الأهلي.

وفي المقابل يرغب المدير الفني للأهلي في عودة أكرم توفيق، لاعب وسط القلعة الحمراء المعار لصفوف الجونة، لتوظيفه في مركز الظهير الأيمن.