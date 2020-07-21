رياضة | طبيب الأهلي يعقد جلسة مع أجاي للاطمئنان عليه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يعقد جلسة مع أجاي للاطمئنان عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وحرص الجهاز الفني للفريق على تخفيف الحمل البدني عن جميع اللاعبين في مران اليوم، وتنفيذ بعض العناصر تدريبات خفيفة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وعقد خالد محمود، طبيب الفريق، جلسة مع جونيور أجايي للاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته وعدم وجود أي شكوى طبية.

ويخوض الأهلي تجربتين وديتين خلال يوليو الجاري، الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة، ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري، رينيه فايلر، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.