رياضة | عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار هذا الموسم لصفوف طلائع الجيش إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

وكتب جمال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" :"الحمد لله حتى يبلغ منتهاه إيجابي كورونا نسألكم الدعاء".

الجدير بالذكر أن عمرو جمال شارك في مباراة فريقه الودية الأخيرة أمام مصر المقاصة والتي فاز فيها بهدفين دون رد حيث صنع الهدف الثاني الذي سجله عمار حمدي.