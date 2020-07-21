شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: طبقنا الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي قبل ودية أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التزم مسئولو نادي المقاولون العرب بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وكل وسائل التعقيم والتطهير قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام أسوان، التي ستقام في الخامسة وتذاع في السابعة مساء الثلاثاء، على ملعب النادي بالجبل الأخضر.

ويولي مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ الإجراءات الوقائية وعمل وسائل الوقاية والتعقيم أولاً بأول في النادي، ويتابع المجلس عن طريق المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة، عمليات التنفيذ.

ويواجه المقاولون فريق أسوان في بداية تجاربه الودية استعدادا لعودة الدوري.