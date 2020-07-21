شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يضرب واتفورد بـ «الأربعة» بالجولة قبل الأخيرة من «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على فريق واتفورد برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف السيتي اللاعب رحيم سترلينج في الدقيقة 31 والدقيقة ٤٠، واستطاع فريق السيتي أن يسيطر على مجريات الشوط الأول، لينتهي الشوط لصالح كتيبة بيب جوارديولا، وبعدها يعود فريق السيتي لتعزيز التقدم عن طريق «فودين» في الدقيقة ٦٣، و «لابورت» في الدقيقة ٦٦.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق مانشستر سيتي لـ ٧٨ نقطة في المركز الثاني، بينما يبقى فريق واتفورد بـ ٣٤ نقطة في المركز الـ ١٧.

فوز جوارديولا في هذا اللقاء يأتي بعد الخسارة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق الآرسنال.