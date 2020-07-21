شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة و3 محافظين يحضرون نهائي دوري مراكز الشباب الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقيم وزارة الشباب والرياضة المباراة النهائية وحفل الختام لفعاليات دوري مراكز الشباب لكرة القدم، الأحد المقبل. وتقام المباراة النهائية للدوري في تمام الساعة 6 مساء على ملعب كرة القدم القانوني بالمركز الأوليمبي بالمعادي. ويقام الحفل الختامي بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحافظي القاهرة والغربية والبحيرة وبعض رموز كرة القدم المصرية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة و3 محافظين يحضرون نهائي دوري مراكز الشباب الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.