أرسنال بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا.. و«المحمدي» و «تريزيجيه» أساسيان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق أرسنال عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به فريق أستون فيلا في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأعلن «ميكيل أرتيتا» عن تشكيلة فريقه والتي ستكون كالتالي: حراسة المرمى: مارتينيز خط الدفاع: كولاسيناتش - ديفيد لويز - هولدينج - سيدريك خط الوسط: داني سيبايوس - توريرا - ساكا خط الهجوم نيكيتيا - اوباميانج - لاكازيت Advertisements على الجانب الأخر، أعلن فريق أستون فيلا تشكيلة الفريق التي ستواجه الأرسنال، حيث جاء اللاعبان المصريان، أحمدالمحمدي، وتريزيجيه أساسيان في التشكيلة، وتأتي مشاركة تريزيجيه أساسياً لما يقدمه من مستويات جيدة في المباريات السابقة مع الفريق. الوضع في مصر

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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