شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسمح للاعبي الطائرة بخوض التدريبات بعد انتهائهم من الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مجاهد، المدير الفني لفريق شباب ال17 لكره الطائرة بالنادي، أن الفريق سيؤدي تدريباته مساء اليوم بالنادي مع الاخذ بالاحتياطات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامه اللاعبين وهو أن اللاعبين قد قسموا بالفعل على مجموعتين نظرا لأدائهم امتحانات الثانوية العامة، فالمجموعة التي انهت أداء الامتحانات قد بدأت خوض التدريبات، مع إعطاء راحه للمجموعة الثانية التي مازالت تقوم بأداء الامتحانات.

وأكد أن التدريبات مهاريه وجرى بالتراك لاكتساب المرونة والرشاقة والسرعة، ثم الانتقال إلى الملعب للعب بالكرة والأحتكاك بالملعب، وذلك إستعدادا لاستئناف بطوله الجمهوريه المقرره بأول أغسطس، الجدير بالذكر بأن الفريق وصل النهائيات وينافس على البطولة.