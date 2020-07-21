شكرا لقرائتكم خبر عن شباب سلة الزمالك يستعد بقوة لبطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ال18 بنين لكره السله أولى تدريباته مساء اليوم بالملعب المفتوح بالنادي بقياده أحمد شوكت المدير الفني للفريق وأحمد همام المدرب العام. وأشار الجهاز الفني بأن التدريبات ستكون فنيه اي الجري بالكره والتصويب على الحلقة، نظرا لضيق الوقت فقد أعطى الجهاز الفني تدريبات مهاريه وفتنس وجرى يؤديها الفريق خلال فتره التوقف، وذلك لاستئناف بطوله الجمهورية المقررة بأول أغسطس المقبل، علما بأن الفريق قد واصل الفوز ووصل النهائيات وينافس على البطولة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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