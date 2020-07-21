شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحضر عرضًا مغريًا لحارس مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي لإغراء الحارس دين هندرسون بمضاعفة راتبه من أجل الانضمام إليه من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وحسب صحيفة «مانشستر إيفينينج» البريطانية، فإن النادي اللندني يحضر لتقديم عرض مغر لحارس الشياطين الحمر الذي قضى الموسم معارًا لفريق شيفيلد يونايتد. وأشار التقرير إلى استعداد إدارة البلوز لمضاعفة راتب «هندرسون» مقابل موافقته على الانتقال إلى قلعة ستامفورد بريدج. يذكر أن «هندرسون» قد شارك مع شيفيلد في 39 مباراة هذا الموسم نجح خلالها في الحفاظ على شباكه نظيفة في 14 مباراة وسكن مرماه 34 هدفًا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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