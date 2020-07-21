شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحضر مران الأهلي ويعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مران الفريق الأحمر، مساء الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لملاقاة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الخطيب على متابعة جزء من المران، لدعم الجهاز الفني واللاعبين، قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية، واطمأن رئيس الأهلي على أحوال الفريق واللاعبين.

كما عقد الخطيب جلسة مطولة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للاطمئنان على أحوال الفريق والتعرف على آخر الاستعدادات، قبل عودة الدوري، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي سبق وأن أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

وعقد رينيه فايلر، مدرب الفريق، جلسة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، في حضور المترجم عمرو محب، وذلك قبل بداية المران، حيث يحرص السويسري على عقد جلسات جماعية وفردية مع اللاعبين لتجهيزهم فنيًّا ومعنويًّا.

كما سبقت جلسة فايلر مع الشناوي، محاضرة سريعة من المدير الفني مع اللاعبين، للحديث عن البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه في مران اليوم.

وحرص فايلر خلال مران اليوم على تخفيف الحمل البدني للاعبين، بعد التدريبات القوية التي خاضها الفريق منذ استئنافه المران، حيث اشتمل على جانب بدني في الجيم، وفك العضلات والجلسات الاستشفائية وتدريبات كرة طائرة في ملعب التتش.

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من جانبه، اكتفى النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق، بأداء جلسة في الجيم، بسبب شكواه من الإجهاد العضلي، حيث فضل الجهاز الطبي إراحته، وعدم خوضه لباقي التدريبات في ملعب التتش.