شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباميانج» ينتظر تحرك برشلونة لضمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر النجم الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، تحرك من نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يوقع هداف الجانرز حتى اللحظة على تجديد لعقده مع النادي اللندني، إذ يبدو قريبًا من الرحيل عن ملعب الإمارات مع فتح سوق الانتقالات.

وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إلى انتظار اللاعب لتحرك من برشلونة، الذي يأمل أن يصبح الفصل الجديد في مسيرته الكروية داخل أسواره.

ويحظى «أوباميانج»، صاحب الـ 31 عامًا، باهتمام من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، فيما شارك هذا الموسم في 41 مباراة بقميص الجانرز وسجل خلالها 25 هدفًا وصنع هدفين.