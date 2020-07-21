شكرا لقرائتكم خبر عن رحيم سترلينج يتقدم لـ«السيتي» بهدفين أمام واتفورد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بتقدم السيتي بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ٣٧ من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز أهداف السيتي اللاعب رحيم سترلينج في الدقيقة 31 والدقيقة 40، واستطاع فريق السيتي أن يسيطر على مجريات الشوط الأول، لينتهي الشوط لصالح كتيبة بي جوارديولا.
ويدخل جوارديولا هذا اللقاء بحثاً عن فوز معنوي، بعد الخسارة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق الآرسنال.
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