شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الايجابي يحسم «ودية» الاتحاد وطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل فريقا الاتحاد السكندري وطنطا بنتيجة 1-1، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على بمعسكر الفريق السكندري ببرج العرب، استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز موسم 2019-2020، المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل.

تقدم الاتحاد بالهدف الاول عن طريق احمد حجي في الدقيقة 18 من زمن المباراة، وتعادل لطنطا اللاعب محمود مسعود في الدقيقة 68.