شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الايجابي يحسم «ودية» الاتحاد وطنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعادل فريقا الاتحاد السكندري وطنطا بنتيجة 1-1، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على بمعسكر الفريق السكندري ببرج العرب، استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز موسم 2019-2020، المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل.
تقدم الاتحاد بالهدف الاول عن طريق احمد حجي في الدقيقة 18 من زمن المباراة، وتعادل لطنطا اللاعب محمود مسعود في الدقيقة 68.
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