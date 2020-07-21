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مرتضى منصور: الزمالك سدد القسط الأخير لأرض أكتوبر

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سدد القسط الأخير لأرض النادى بمدينه أكتوبر رغم أنه كان مستحقا سداده في ٣١ مايو ٢٠٢١ وذلك بشيك قدره مليون و٦٠٠ ألف جنيه.

وشدد منصور على أن ذلك هو اكبر رد على الكاذبين وأصحاب المصالح الشخصية الذين رددوا سحب الأرض من النادي.

أشار رئيس النادي إلى أن تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصا للنادي.

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