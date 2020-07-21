مرتضى منصور: الزمالك سدد القسط الأخير لأرض أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك سدد القسط الأخير لأرض أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سدد القسط الأخير لأرض النادى بمدينه أكتوبر رغم أنه كان مستحقا سداده في ٣١ مايو ٢٠٢١ وذلك بشيك قدره مليون و٦٠٠ ألف جنيه.
وشدد منصور على أن ذلك هو اكبر رد على الكاذبين وأصحاب المصالح الشخصية الذين رددوا سحب الأرض من النادي.
أشار رئيس النادي إلى أن تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصا للنادي.
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