شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك سدد القسط الأخير لأرض أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سدد القسط الأخير لأرض النادى بمدينه أكتوبر رغم أنه كان مستحقا سداده في ٣١ مايو ٢٠٢١ وذلك بشيك قدره مليون و٦٠٠ ألف جنيه.

وشدد منصور على أن ذلك هو اكبر رد على الكاذبين وأصحاب المصالح الشخصية الذين رددوا سحب الأرض من النادي.

أشار رئيس النادي إلى أن تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصا للنادي.