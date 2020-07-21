شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة اللاعب عمرو جمال بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن عمرو جمال، مهاجم فريق طلائع الجيش، إصابته بفيروس كورونا. وكتب عمرو جمال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «الحمد لله حتى يبلغ منتهاه إيجابي كورونا نسألكم الدعاء». وجاءت عينة المسحة الطبية الأخيرة لعمرو جمال مع فريق طلائع الجيش إيجابية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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