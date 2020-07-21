شكرا لقرائتكم خبر عن استفتاء «ماركا»: بنزيما أفضل لاعب في الدوري الإسباني هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نال الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد بطل «لاليجا»، لقب أفضل لاعب في الموسم الحالي، بحسب استفتاء صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وتفوق بنزيما على الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، وسيرجيو راموس زميله المدافع في ريال مدريد، بحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها الصحيفة، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني.

وحصل بنزيما على 36% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والذين بلغ عددهم حوالي 120 ألف شخص.

وحل ليونيل ميسي ثانيًا بحصوله على 32% من الأصوات، فيما جاء راموس في المركز الثالث بواقع 14% من الأصوات.