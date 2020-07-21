شكرا لقرائتكم خبر عن استفتاء «ماركا»: بنزيما أفضل لاعب في الدوري الإسباني هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نال الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد بطل «لاليجا»، لقب أفضل لاعب في الموسم الحالي، بحسب استفتاء صحيفة «ماركا» الإسبانية.
وتفوق بنزيما على الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، وسيرجيو راموس زميله المدافع في ريال مدريد، بحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها الصحيفة، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني.
وحصل بنزيما على 36% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والذين بلغ عددهم حوالي 120 ألف شخص.
وحل ليونيل ميسي ثانيًا بحصوله على 32% من الأصوات، فيما جاء راموس في المركز الثالث بواقع 14% من الأصوات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر استفتاء «ماركا»: بنزيما أفضل لاعب في الدوري الإسباني هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.