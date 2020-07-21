شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحفز لاعبيه بالمكافآت للتتويج بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حفّز مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، الجهاز الفنى واللاعبين بالمكافآت من أجل التتويج بالبطولة العربية، التى قطع خلالها الدراويش شوطًا كبيرًا نحو التتويج باللقب، حيث تأهل الفريق لنصف النهائى وحقق الفوز على الرجاء فى مباراة الذهاب التى أقيمت بالإسماعيلية بهدف مقابل لا شىء، سجله فخر الدين بن يوسف، ويتبقى خوضه مباراة الإياب فى المغرب والتى تأجلت بسبب فيروس كورونا.

من جهة أخرى، استقر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على مواجهة فريق مصر المقاصة المتواجد حاليًا بالإسماعيلية لإقامة معسكر مغلق، وتم الاتفاق على مواجهة المقاصة فى مباراتين وديتين، الأولى فى 26 يوليو الجارى، والثانية فى 29 من الشهر نفسه، ضمن خطة استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل. وتعادل فريق الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية، الخميس الماضى، تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صُنع أحمد مدبولى، باللحظات الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى، كما خاض الفريق مباراة ودية أمام فريق مصر، أمس الثلاثاء. من جهة أخرى، يترقب الجهاز الفنى للإسماعيلى إعلان لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدورى للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة الدورى.

وحذر الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، من أى زيادة فى الوزن، مؤكدًا أن العقوبات ستكون مصير أى لاعب يتجاوز وزنه الوزن الذى تم تسجيله عقب العودة من العزل المنزلى بسبب كورونا، مشددًا على أنه سيتابع أوزانهم أسبوعيًا للتأكد من خسارتهم للأوزان وليس زيادتها، فى سبيل استعادة اللياقة البدنية المطلوبة قبل عودة الدورى.