شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة واتفورد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق مانشستر سيتي عن تشكيلة الفريق التي سيواجه بها منافسه واتفورد في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ٣٧ من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل بيب جوارديولا المدير الفني للفريق هذا اللقاء، بحثاً عن فوز معنوي، بعد الخسارة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق الآرسنال.

وجاءت تشكيلة جوارديولا لهذ اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: والكر- جارسيا- لابورت- كانسلو

خط الوسط: رودريجو- فودن- كيفين دي بروين

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خط الهجوم: بيرناردوسيلفا- رحيمستيرلينج- جاريالجيسوس