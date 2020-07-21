شكرا لقرائتكم خبر عن كوبيك يمدح فيدرر.. ويهاجم والد ديوكوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن لاعب التنس النمساوى السابق، ستيفان كوبيك، هجوما عنيفا على والد الصربى نوفاك ديوكوفيتش. وقال كوبيك فى تصريحات صحفية: «والد ديوكوفيتش يتحدث كثيراً، لا أعتقد أن ما يفعله يخدم نجله، لقد تسبب فى العديد من المشاكل». وأوضح: «قبل فترة قصيرة ظهر سيرديان والد نوفاك ليخبر الصحفيين بأن فيدرر منزعج كون ديوكوفيتش ونادال قد يتفوقان عليه، من أخبره بهذا؟ عليه الاكتفاء بتربية أبنائه وعدم التعرض للآخرين».

وأضاف: «لا أعتقد أن سيرديان شخص مناسب للحديث أمام الصحفيين، ولا أظن أن نوفاك يحتاج لمن يتحدث عنه، أنصحه بالذهاب إلى التزلج وترك هذه الأمور التى لا تعنيه». وتابع: «فيدرر هو ملك التنس، وأفضل لاعب على مر العصور، والجميع يود مشاهدته فى الملاعب لأكثر مدة ممكنة». وأتم: «أتمنى أن يستمر فيدرر فى الملاعب لمدة 5 سنوات أخرى، تواجده فى عالم التنس يعطى الجميع دافعا لمتابعة اللعبة». على جانب آخر، تُوج النمساوى دومينيك تيم ببطولة (Bett1ACES) الاستعراضية، التى تحتضنها برلين وتقام على أرض صلبة، بعد تغلبه فى المباراة النهائية على الإيطالى يانيك سينر بمجموعتين دون رد.

واحتاج تيم، المصنف الثالث عالميا، لـ69 دقيقة للفوز على سينر بنتيجة (6-4 و6-2). وكان هذا الفوز هو الثانى للنمساوى على الإيطالى خلال خمسة أيام فقط، حيث كان الأول يوم الإثنين الماضى فى بطولة ودية أيضا احتضنتها برلين على الأراضى العشبية وكان بنتيجة 6-3 و7-6 (7-5).