شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوافق على إطلاق مدرسة العمل النقابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النائب البرلماني جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر برئاسة كل من محمد ربيع واحمد الغنام، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم، بديوان عام الوزارة.

وخلال اللقاء أعلن وزير الشباب والرياضة موافقته على إطلاق مدرسة العمل النقابي، متمنياً خلق توأمه روحية مع شباب اتحاد عمال مصر، مؤكداً أن الاعتماد دائما على عمال مصر في دفع عجلة الاقتصاد المصري، فبسواعدهم ساعدوا في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بهذه الفترة الحرجة في تاريخ الدولة المصرية.

من جانبه أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد والنقابات يدعمون الحكومة في جهودها الحالية لبناء الوطن، مضيفا أن الهدف الدائم للاتحاد هو العمل والإنتاج من أجل مصرنا الحبيبة، مشيداً بدور وزارة الشباب والرياضة في الاهتمام بالشباب وإعادتهم لطريق الانتماء الحقيقي تجاه وطنهم مصر، متمنيا من وزير الشباب والرياضة دعم ومساندة اتحاد شباب عمال مصر.

وتناول اللقاء عدة مقترحات من ممثلي سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر بهدف تثقيف وتوعية شباب العمال لعدم وقوعهم فريسة للمنصات الإلكترونية، وخلق جيل جديد من القيادات النقابية المثقفة، حيث طالبوا بإطلاق البرنامج الوطني لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدي شباب العمال، وإنشاء نادي شباب العمال علي غرار أندية الفتيات بمراكز الشباب، وإشراك شباب العمال في دورات الاستراتيجية والامن القومي والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وأيضاً إشراك شباب العمال في أنشطة وزارة الشباب والرياضة وإتاحة مراكز الشباب لهم لتنفيذ العديد من الأنشطة، وكذا إشراك أبناء العمال في أنشطة الوزارة والتي ينفذها قطاع الطلائع بوزارة الشباب والرياضة.