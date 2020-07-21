شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقدم عرضًا أخيرًا لـ«سانشو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعرض أخير للاعب بروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو، الذي يسعى الشياطين الحمر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فإن النادي الإنجليزي يستعد لتقديم عرض يبلغ 80 مليون جنيه إسترليني من أجل إقناع الفريق الألماني بالتخلي عن اللاعب.
ويحظى «سانشو» باهتمام كبير من جانب مانشستر يونايتد ومدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير إلا أن النادي لا ينوي الدخول في مزاد على اللاعب مع الأندية الأخرى المهتمة.
وارتبط «سانشو» بالانتقال إلى عدة أندية أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، بجانب تشيلسي في إنجلترا، كما ارتبط اسمه أيضًا بعملاقي إسبانيا ريـال مدريد وبرشلونة.
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