شكرا لقرائتكم كارتيرون يركز على الجوانب الخططية فى مران الزمالك قبل ودية طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريبه المسائي اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار معسكره الحالي استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية في المباراة الودية التي سيخوضها الفريق مساء غد أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري.
واختتم المدير الفني لفريق الزمالك التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين شهدت ظهور لاعبي الفريق بحالة جيدة وغلب عليها الحماس بين الجميع للظهور بأفضل مستوى، وكان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب الأحد الماضي.
فيما كشف معسكر الزمالك المقام حاليا في برج العرب ، عن وجود لاعبين قادرين علي تعويض غياب النجوم ، وهو ما أكدته المباراة الودية التي خاضها الزمالك امام سموحة والتي شهدت تألق بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا علي فرصة قبل توقف الدوري، حيث اثبت اسلام جابر لاعب وسط الزمالك انه قادر علي تعويض غياب المغربي محمد اوناجم الذي لم يصل الي القاهرة حتي الان برفقة مواطنه اشرف بن شرقي بعد أزمة كورونا.
كما ظهر يوسف أوباما لاعب وسط الفريق في مستوي فني وبدني وذهني مميز مما جعله احد الأعمدة الرئيسية في خطة كارتيرون ، ويمكنه اللعب بدلا من أشرف بن شرقي في مركز الوسط المهاجم، ولعل من ابرز مكاسب الزمالك من معسكر برج العرب هو إيجاد بدائل من داخل الفريق لنجومه المحترفين في ظل رغبة الثنائي في الاحتراف الأوروبي وتلقيهما عروضا شفهية من بعض الأندية التركية والفرنسية.
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